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Передачи Ильи Любушкина и Павла Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Вегас»

Передачи Ильи Любушкина и Павла Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Вегас»
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Сегодня, 6 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Мэйсон Мактавиш, а также дубль на счету Сэма Кэррика. Российские защитники Илья Любушкин и Павел Минтюков отметились передачи.

За «Вегас» голами отличились россиянин Иван Барбашёв и Джек Айкел.

После 11 матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 14 очками. «Вегас» расположился на первой строчке, набрав 23 очка в 13 матчах.

Следующий матч «Анахайм» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Айкел) – 08:51     0:2 Айкел (Теодор, Макнэбб) – 33:43     1:2 Хенрик (Фаулер, Ватрано) – 41:38 (pp)     2:2 Кэррик (Минтюков) – 50:55     3:2 Мактавиш (Ватрано, Любушкин) – 56:20     4:2 Кэррик (Терри, Фаулер) – 58:51    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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