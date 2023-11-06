Буре: у Овечкина очень хороший шанс догнать Гретцки. Но понятно, есть нюансы

Бывший форвард клубов НХЛ Павел Буре рассказал о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Шанс очень хороший, потому что, несмотря на такой возраст, он играет на очень высоком уровне. Поэтому шанс очень хороший. Понятно, будут нюансы: это и здоровье, и те соперники, против которых он будет играть. Но шанс очень хороший.

Я сам это прошёл в 1994 году, когда я забил 60 голов — больше всех в лиге. Стал лучшим снайпером НХЛ. Я тогда играл в «Ванкувере». Понятно, что все хвалят, какой ты крутой, первый раз в истории 60 голов, лучший в лиге, обыграл и Гретцки, и Халла, и Айзермана, и кого хочешь. То есть ты великий. И проходит буквально три матча — это шесть дней. И первые три встречи я не забиваю. Это буквально шесть дней. И я превращаюсь из самого великого за шесть дней в «такой плохой, он не умеет играть, он не умеет забивать». Ну и потом я закончил плей-офф и опять забил в лиге больше всех — 16 голов. Кажется, никто ещё столько не забрасывал. Но вот эти шесть дней… я сделал выводы (смеётся). Понял, что надо делать, что делаешь, а дальше уже как получится. Я думаю, Александр это тоже проходил, он знает свои силы. Но это был у меня такой интересный момент, когда я понял, что бывает по-разному. Надо знать своё место — и свою цену тоже. Поэтому нужно спокойнее ко всему относиться», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.