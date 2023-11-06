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Морозов — о матче со СКА: мотивация есть, но я мотивирован перед каждой игрой

Морозов — о матче со СКА: мотивация есть, но я мотивирован перед каждой игрой
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Нападающий «Спартака» Иван Морозов поделился ожиданиями от игры со СКА, которая состоится сегодня, 6 ноября, и начнётся в 17:00 мск.

«Есть ли у нас дополнительная мотивация на матч со СКА? В каждом матче надо побеждать. Мотивация есть, конечно, но я мотивирован перед каждой игрой, вне зависимости от соперника. Сейчас в СКА осталось человек пять, с кем я раньше играл за клуб, наверное, — это дополнительная мотивация для меня в предстоящем матче», — сказал Вишневский в интервью Legalbet.

Напомним, 23-летний форвард провёл за СКА 99 матчей, в которых набрал 46 (22+24) очков. В текущем сезоне за красно-белых Морозов сыграл 23 матча, где отметился семью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

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