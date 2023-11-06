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«Спартак» забил СКА и стал первой командой КХЛ в сезоне, добравшейся до отметки в 100 шайб

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте москвичи, уступая — 0:1, сравняли счёт. Нападающий красно-белых Николай Голдобин сделал перевод на правый фланг. Форвард Павел Порядин, подстроившись, нанёс бросок в ближнюю девятку и «пробил» вратаря СКА Никиту Серебрякова.

Примечательно, что для «Спартака» этот гол стал 100-м в нынешнем сезоне. Москвичи стали первой командой, добравшейся до этой отметки. Красно-белые проводят 28-й матч в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».