«Приятно, главное — не облажаться». Форвард «Динамо» Мн — о сравнении с Малкиным и Дацюком

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук прокомментировал сравнения с легендарными российскими хоккеистами Евгением Малкиным и Павлом Дацюком.

«Подглядывал ли какие-нибудь фишки у Малкина и Дацюка, с которыми меня сравнивали? Да я вообще все хайлайты из НХЛ смотрю. Спинораму Малкина пока делать не получалось, но можно как-нибудь попробовать сделать (смеётся). Всегда стараешься перенять лучшее от сильнейших игроков. Приятно получать такие сравнения. Главное — не облажаться, а оправдать их (улыбается)», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых набрал 17 (8+9) очков.

Полное интервью с Пинчуком можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 7 ноября, в 10:00.