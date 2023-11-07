Лидер минского «Динамо» рассказал о работе с Дмитрием Квартальновым

Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук высказался о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Квартальнов? Он всегда был требовательным тренером. Говорит, что победы придут через работу, главное не останавливаться. Пять матчей подряд мы проигрывали из-за своих глупых ошибок и нереализованных моментов, хотя по статистике переигрывали соперников и много времени в атаке проводили. Он говорил, что всё придёт с работой. Мы старались, и вот где-то нам уже возвращается, четыре матча подряд выиграли. Он разбирает всю игру, показывает ошибки. Есть возможность посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои действия», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».