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Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, беспокоит ли его отсутствие глубины состава

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, беспокоит ли его отсутствие глубины состава
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:1).

«У нас нет глубины состава после расставания с Морозовым? Вы знаете, я могу перечислить большое количество людей, которые, может быть, ещё немного играли, но они стучатся в дверь, готовы занять места и должны играть. Не буду перечислять фамилии. Есть ещё ребята в молодёжной команде, которые постарше и делают результат в той команде. Буруянова можно вспомнить, Римашевский, Чернышов, Максимов. Это я вот так долго перечислять могу. Есть на кого обратить внимание, поэтому мы не боимся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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