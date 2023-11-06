Ротенберг: удаление Серебрякова? Не буду комментировать, народ всё сам видит

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения во встрече со «Спартаком» (2:3).

«Удаление Серебрякова? Не буду комментировать, народ всё сам видит. На моём опыте сначала всегда даётся предупреждение. Но если судьи так решили, это их право. Они же управляют игрой. Что мы будем это комментировать? Воспринимаю это как есть. Значит, нам нужно забивать больше и вообще нельзя удаляться. Здесь излишни комментарии. У СКА позиция простая — вообще игнорировать судейство. Не будем это комментировать, вообще обращать внимание. Слишком много эмоций мы тратим на эти вещи, нельзя больше это делать. Пусть комментируют комментаторы, болельщики, журналисты, мы не будем. Как есть, это жизнь, таков наш путь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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