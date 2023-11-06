Миронов — о возможности третьей в сезоне драки: по игре будем судить, как ляжет карта

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:1).

«До этого у нас была хорошая очень эмоциональная игра в Ярославле, которая держала в напряжении все 60 минут, и там мы оставили очень много сил, поэтому здесь сегодня пришлось переступать через себя, чтобы находить силы. Пропустили шальной гол, но потом хорошо реализовали своё большинство, хотя и не так много моментов для этого было. Много удалялись, меньшинство хорошо выстояло, а в конце дожали. Хорошо, что всё так сложилось.

Естественно, хорошо вести в счёте и помогать вратарю, чтобы он вообще ничего не пропускал, но такого же никогда не бывает, чтобы команда весь сезон не пропускала. Залетела вот такая шайба в наши ворота, но нашей задачей было выйти, отыграться и выиграть эту игру. Во втором периоде соперник добавил? Что там добавлять, если мы 10 или 12 минут провели в меньшинстве. Естественно, когда ты столько удаляешься, то соперник будет играть в нашей зоне. Спасибо Коновалу, что поймал все те шайбы, что долетали до него.

Мой рекорд? Очень приятно. Спасибо партнёрам. Да и всем спасибо – и персоналу, и тренерскому штабу. Надеюсь, дальше больше. Спасибо за поздравления.

Долгожданный первый гол в сезоне в Сочи добавил позитива? Естественно, мне хотелось забить гол. Немного отлегло.

Уже две драки в сезоне и за третью могут дисквалифицировать? Есть такое правило, да? Ну а что делать. Если будет момент, то придётся драться, что ещё делать. По игре будем судить, как ляжет карта», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.