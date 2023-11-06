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Р. Ротенберг рассказал, как хоккеисты СКА восприняли поражение в матче со «Спартаком»

Р. Ротенберг рассказал, как хоккеисты СКА восприняли поражение в матче со «Спартаком»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения во встрече со «Спартаком» (2:3).

«Глотов сыграл всего четыре минуты? Так как он не играл меньшинство, то уже был совсем холодным, было бы опасно выходить даже с точки зрения здоровья. Выйти, когда столько не играл, очень тяжело. Он выпал из игры.

Как ребята в раздевалке восприняли поражение? Они профессионалы и прекрасно понимают, что, когда есть игра, результат придёт. Все уверены на 100%, я уверен в команде. У нас всё хорошо в коллективе, есть характер, есть воля у команды. Нужно отработать детали. Когда у нас вернутся все травмированные ребята, это будет совершенно другая команда.

У Серебрякова было микроповреждение, но больше нет. Если бы было, он бы сейчас не играл. Комментировать сплетни нет смысла. Нет у него повреждений, он готов на 100%», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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