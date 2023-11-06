«Видели, кто у «Авангарда» играет»? Квартальнов ярко высказался о большинстве «Динамо» Мн

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:4 Б).

«Думаю, что вернулись в игру. Здорово, что молодые мальчишки перевернули и дали нам шанс после 0:2. Тяжёлая была игра, хотя мы и ожидали такую – небыструю, неконтактную. И мы опасались этой игры. Перевернули, да, но, к сожалению, большинство не сработало. Да, гол забили, но мы его вымучили, так скажу. И старая проблема: смена после забитого гола, говорили об этом, но пропустили. В этом кроется причина поражения по буллитам, которого мы не заслужили.

Как сделать, чтобы большинство стало работать? Мы работаем, оно не работает. Сказать, в чём разница? Ладно, не буду. «Авангард» две забил? Так это их конёк, они на этом матчи выигрывают. Меня никто никогда в жизни не переубедит. Мы имеем тех игроков, которые как могут, так и играют. Вы видели, кто у «Авангарда» играет в большинстве? Ладно, у нас так», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.