Российский вратарь «Колорадо» рассказал, почему уехал из России в США в 16 лет

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал, почему решился на переезд в Северную Америку. Вратарю на тот момент было 16 лет. До этого Просветов играл за московскую «Русь» — в сезонах-2013/2014 и 2015/2016, когда ему было 15-16 лет. В возрасте 13-14 лет вратарь вовсе не получал игровой практики в официальных матчах на протяжении полутора лет.

«Я играл за команду, у которой не было клуба в МХЛ — Молодёжной хоккейной лиге в России.



По сути, мой агент отправил меня в USHL (главная юниорская лига США. — Прим. «Чемпионата»). После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке. Потом выступал в течение года в OHL (юниорская лига Онтарио. — Прим. «Чемпионата») и проиграл там в финале», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.