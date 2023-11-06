Главный тренер «Салавата» прокомментировал неудавшийся камбэк с 0:4 с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Уфимцы уступили со счётом 3:4. «Салават» к 49-й минуте крупно проигрывал — 0:4. При этом в середине третьего периода уфимская команда смогла забросить сразу три шайбы ровно за 100 секунд. Это, однако, не спасло юлаевцев от поражения.

«Слабое начало с нашей стороны, дали почувствовать сопернику, что с нами можно играть. По движению было видно, что тяжело вкатывались. Не забили большинство, всё наслаивалось. Как только перестали терять шайбу при входе в зону, сразу появился ритм, ребята почувствовали игру. Проявили характер, могли бы взять одно очко. Для нас это хороший урок, мы такая команда, которая не может играть на 80 процентов. Мы должны выходить на каждый матч, как на предыдущих. Без разницы, какое расписание, это нужно делать.

Как пропустили третий гол? При входе в зону быстро потеряли шайбу, Науменков подключался в атаку, Якупов выскочил из-под него.

Могли ли недооценить соперника? Бывают такие матчи, расписание и ритм чемпионата новое для нас. Это психологическое и эмоциональное составляющие. Тяжело ребятам находить эти ресурсы, вытаскивать это из себя, но это нужно делать. Мы знали, что соперник хорошо играет, вратарь тащит команду. Сегодня они удачно реализовали свои моменты и воспользовались нашими ошибками.

Нужно ли команде играть в большинстве проще? Можно и так, а можно разбирать соперника, пытаться сыграть красиво. Разные есть варианты, мы ищем их. Не хотелось ли выпустить в концовке Егора Сучкова при игре «шесть на пять? Сучков хорошо провёл матч, но в важный момент должны на первую роль должны выходить лидеры, они должны делать разницу в матче. Егор хорошо сыграл, завёл команду своими действиями в третьем периоде.

Сутки до игры с «Сочи»? Раскатки не будет. По желанию ребята, которые сегодня не играли, могут прийти покататься, заниматься в зале. Сейчас самое главное — отдых, психологический и физический настрой. Нужно находить эмоции и силы, потому что много отдали в предыдущих играх и сегодня. Завтра мы будем опять в той ситуации, где надо искать резервы. Потом уже есть четыре дня без матчей, можем вздохнуть, но завтра всё, что есть, нужно оставлять на льду. «Сочи» — быстрая молодая команда, нам придётся работать как в атаке, так и в обороне.

Сегодня перетасовал звенья, завтра стоит ожидать большое количество изменений? Завтра вернутся Панин и Кулёмин. Пименов сегодня заболел, поэтому его не было в составе. Посмотрим на его состояние завтра», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».