Кучеров забил два гола в ворота Самсонова в первом периоде, голкипера заменили

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» два гола забил российский нападающий Никита Кучеров. Также на его счету две передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов, но был заменён в первом периоде.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь девять и 11 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ форвард провёл 656 матчей, в которых забил 285 голов и сделал 464 результативные передачи.