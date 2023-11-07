Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству очков за один период

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ). Форвард набрал все четыре очка в первом периоде.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству результативных баллов в рамках одного игрового отрезка. Ранее по четыре очка за период набирали Михаил Сергачёв (13 ноября 2022 года), Мартен Сан-Луи (12 февраля 2009 года), Венсан Лекавалье (14 ноября 2007 года), Дэн Бойл (23 декабря 2006 года), Павел Кубина (22 ноября 2000 года).

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).