Кучеров повторил собственный же рекорд «Тампы» по количеству очков в двух подряд матчах

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил два гола и сделал два результативных паса во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ). Российский нападающий записал на свой счёт четыре балла в первом периоде.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), за последние два матча Кучеров набрал 9 (3+6) очков. Нападающий повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству баллов, набранных в двух встречах подряд. Примечательно, что рекордные результаты также принадлежат Кучерову. Форвард набирал по девять очков на промежутке 22–27 декабря 2018 года и 24–26 апреля 2022-го.

Восемь баллов игроки «Тампы» оформляли четырежды. Два раза это также делал Кучеров (12–14 февраля 2019-го; 23–24 апреля 2022-го), ещё по разу — Венсан Лекавалье (14–16 ноября 2007-го) и Стивен Стэмкос (24–26 апреля 2022-го).

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).