Малкин ответил на вопрос о возможной игре за сборную России и проведении Кубка мира

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о возможном проведении Кубка мира по хоккею. Форвард выразил желание вновь сыграть за сборную России. Кроме того, Малкин сообщил, что ему обидно за молодых российских хоккеистов, которые не имели возможности принять участие в крупных турнирах в форме национальной команды. Сам Малкин выиграл два чемпионата мира и сыграл на трёх Олимпийских играх за сборную России.

«Верю ли, что ещё доведётся сыграть за сборную России? Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернётся Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару…

Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так всё работает как часы. Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...» — приводит слова Малкина «Спорт-экспресс».