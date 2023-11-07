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«Ванкувер» побил клубный рекорд 38-летней давности по голам в первых 12 матчах сезона

«Ванкувер Кэнакс» забросил шесть шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), «косатки» довели свой снайперский счёт до 54 голов в первых 12 встречах текущей регулярки. Благодаря этому «Ванкувер» побил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных командой в первых 12 матчах со старта сезона. Ранее лучшим результатом «Кэнакс» было 50 голов. В сезонах-1980/1981 и 1985/1986 «косатки» забросили по 50 шайб.

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).