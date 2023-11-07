Источник: экс-форвард «Локомотива», лечившийся от лудомании, продолжит карьеру в «Барысе»

Нападающий Даниил Апальков станет игроком «Барыса», сообщает Шайба.kz. Ранее в СМИ появлялась информация, что столичный клуб заинтересован в хоккеисте.

В текущем сезоне Апальков, играя за «Сарыарку», принял участие в 16 матчах. 31-летний российский форвард записал на свой счёт 22 (11+11) результативных очка.

Напомним, ранее Апальков рассказал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре. В последний раз нападающий выступал в КХЛ в сезоне-2020/2021. Форвард провёл 15 матчей за «Сочи», отметившись одной результативной передачей. Всего в КХЛ на счету Апалькова 516 матчей, в которых форвард забросил 82 шайбы и отдал 115 результативных передач с показателем полезности «+20». Большую часть карьеры Апальков провёл за ярославский «Локомотив».