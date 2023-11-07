Обменянный из «Торпедо» в «Витязь» Дарьин рассказал о настрое на матч с бывшим клубом

Восстаналивающийся после небольшого повреждения нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о настрое на матч с «Торпедо», в котором он выступал ранее. Этот поединок состоится 8 ноября в Балашихе.

«Чувствую себя гораздо лучше и думаю, что к матчу с «Торпедо» уже буду в строю. Восстановление идёт по плану. Всё хорошо.

Буду ли я сверхмотивирован на встречу с бывшим клубом, если попаду в состав и приму участие в матче? Наверное, так можно и совсем перегореть, если будешь много думать, что надо что-то доказать бывшей команде и что надо выйти и обязательно выдать свой максимум. Считаю, что если я настроюсь как на обычную важную игру для меня, то смогу показать намного больше, чем нежели буду выпрыгивать из трусов, прикладывать какие-то сверхусилия и пытаться делать то, что, может, я и не умею делать. Так получится только хуже для меня. Нет, это будет обычная хорошая встреча с сильным соперником, где надо будет показать хорошую игру», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Дарьиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 ноября, в 10:00.