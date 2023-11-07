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Назаров: хоккею нельзя опускаться до футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей

Назаров: хоккею нельзя опускаться до футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что выступает против оскорблений с трибун на хоккейных матчах.

«Вчерашний матч между «Спартаком» и СКА много обсуждают. Игра действительно получилась яркой, москвичи вырвали победу на последней секунде, такое в хоккее случается. Хочется, чтобы встреч с такой развязкой и интригой в КХЛ было как можно больше.

Разочаровало лишь то, что мы так и не дождались никаких ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды дозволено. Главное, чтобы публика развлекалась и фанатам было весело. Но что-то мне подсказывает, что в популярности и имидже наша лига от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже. Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей. А то доиграемся до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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