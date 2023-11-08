«Такого не должно быть в профессиональном клубе». Дарьин — о проблеме клюшек в «Торпедо»

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин высказался о проблеме с клюшками в нижегородском «Торпедо».

«Слова Ларионова про ситуацию с клюшками в «Торпедо»? Именно с клюшками там произошла какая-то… Если честно, я даже не знаю, каким словом это можно описать. Какой-то сбой там произошёл. Случайно или как, но там просто заказали целую партию не тех клюшек. Они по качеству были очень слабые, и многие игроки, у которых нет спецзаказа, жаловались на ситуацию. Когда у тебя есть спецзаказ, то там всё делают лично под тебя и получается идеально, там не ошибиться. А там больше половины команды играет обычными, стандартными клюшками, и пришла некачественная партия.

Слова Ларионова – правда, я и сам столкнулся с этой проблемой. Тебе дают клюшки… Да я ни разу в жизни такими не играл. А они говорят, что у нас других нет. Это всё может очень сильно помешать. Ты выходишь на лёд и чувствуешь себя не так, как обычно, тут неудобно, тут не так. Такого не должно быть в профессиональных клубах именно на таком уровне, тем более у «Торпедо», которое зарекомендовало себя очень неплохой командой. Никак не мог представить, что в таком клубе может случиться подобное с инвентарём», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.