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«Салават Юлаев» победил дома «Сочи», продлив серию поражений южан до пяти матчей

«Салават Юлаев» победил дома «Сочи», продлив серию поражений южан до пяти матчей
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В Уфе закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 15-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Джоша Ливо открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Егор Сучков с передачи Владислава Ефремова удвоил преимущество хозяев.

В начале третьей двадцатиминутки Егор Сучков оформил дубль и сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Данила Галенюк с передач Марата Хуснутдинова и Артура Тянулина размочил счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Мелош, Ливо) – 14:12 (5x4)     2:0 Сучков (Ефремов) – 27:04 (5x5)     3:0 Сучков – 41:26 (5x5)     3:1 Галенюк (Хуснутдинов, Тянулин) – 45:50 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.

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