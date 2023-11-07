«Салават Юлаев» победил дома «Сочи», продлив серию поражений южан до пяти матчей

В Уфе закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 15-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Николя Мелоша и Джоша Ливо открыл счёт в матче.
На восьмой минуте второго периода Егор Сучков с передачи Владислава Ефремова удвоил преимущество хозяев.
В начале третьей двадцатиминутки Егор Сучков оформил дубль и сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Данила Галенюк с передач Марата Хуснутдинова и Артура Тянулина размочил счёт в игре.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.
- 7 ноября 2023
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