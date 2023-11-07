СКА обратился в КХЛ по поводу инцидента на матче со «Спартаком» в Москве

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб СКА обратился в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизоды с нарушением болельщиками ХК «Спартак» дисциплинарного регламента во время матча регулярного чемпионата в Москве (2:3).

По мнению армейцев, во время игры фанаты хозяев неоднократно позволяли себе нецензурные скандирования, оскорбляющие их команду. Данные выкрики были слышны не только на арене, но и попали в трансляцию матча.

В пункте 70.6 регламента КХЛ указано, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.

В петербургском клубе считают, что подобное поведение фанатов «Спартака» наносит вред всему российскому хоккею.

«В то время, когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идёт на пользу популяризации нашего вида спорта», — говорится в сообщении СКА.