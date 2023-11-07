«Не то что испугался, я орать начал!» Билялов — о моменте с экипировкой в игре с «Барысом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Барысом» в Астане (3:0) и рассказал о моменте с экипировкой в третьем периоде.

«За два матча «Барыс» не забросил ни одной шайбы, можно сказать, что соперник прочитан полностью? Нет, конечно, так говорить никогда нельзя. Всё это благодаря команде, которая перестроилась после первого матча с «Барысом». Последние пять периодов мы играли в такой хоккей, который и должны показывать.

Команда извлекла уроки? Конечно, извлекла, тот матч мы начали плохо, а сегодня с первых минут начали плохо. Была обоюдоострая игра, но мы сегодня забили впереди.

В третьем периоде был момент, когда поправляли форму, и резко началась игра? Просто нужно было поправить нагрудник, главный судья мне помогал, а линейный судья, видимо, не заметил – дал вбрасывание, началась игра. Испугался? Не то что испугался, я орать начал! Там и главный судья стал кричать вместе со мной. Смешной момент получился», — приводит слова Билялова сайт «Ак Барса».

Отметим, что Тимур Билялов впервые в сезоне сыграл «на ноль», отразив 42 броска.