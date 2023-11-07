«А вы думали, где мы будем?» Фисенко — о турнирном положении «Лады»

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко рассказал об успешной игре тольяттинского клуба в текущем регулярном сезоне КХЛ.

«Чем объяснить то, что только вернувшаяся в КХЛ «Лада» идёт вверху турнирной таблицы? А вы думали, где мы будем? Просто от игры к игре мы стараемся везде взять очки. Стараемся никакую игру не пропускать. Знаем, что нам тяжело. Поэтому работаем в каждом матче, пытаемся навязать свою игру и в каждой встрече забрать очки.

Задевает ли то, что в «Ладу» многие не верили? Тут всё понятно и объяснимо. Вы правильно сказали, что мы недавно собрались всей командой. И только летом познакомились. Есть причины, чтобы думать так, как вы думали. Но, как уже показал чемпионат, мы команда, которая в каждой игре может побороться за очки. Ну или хотя бы точно не уступить даже топовым соперникам.

Есть риск, что у «Лады» всё-таки случится спад по ходу сезона? Есть риск того, что могут быть травмы и иные причины. Сезон длинный — трудно быть свежим в каждой игре, трудно показывать свою лучшую игру в каждой игре. Но даже когда нам не хватает свежести и мы не очень готовы к играм в силу усталости или объективных потерь, стараемся компенсировать это чем-то другим. Стараемся работать на команду независимо от того, кто у нас в составе», — цитирует Фисенко «Известия».

«Лада» после 29 матчей набрала 37 очков и находится на втором месте в таблице Востока. В текущем сезоне на счету Фисенко 20 матчей и 4 (1+3) результативных балла.