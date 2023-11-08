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Два гола и передача Кайла Коннора принесли «Виннипег Джетс» победу над «Сент-Луис Блюз»

Два гола и передача Кайла Коннора принесли «Виннипег Джетс» победу над «Сент-Луис Блюз»
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Сегодня, 8 ноября, «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Нил Пионк и Коул Перфетти, а также дублем отметился Кайл Коннор.

За «Сент-Луис» отличились Роберт Томас и Брэйден Шенн.

После 12 матчей «Виннипег» занимает седьмое место в Западной конференции с 14 очками. «Сент-Луис» расположился на десятом месте, набрав 11 очков в 11 матчах.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис» сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Коннор) – 08:44 (pp)     0:2 Пионк (Шайфли) – 16:15     1:2 Томас (Такер, Капанен) – 16:55     1:3 Коннор (Моррисси, Иафалло) – 24:34 (pp)     1:4 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 41:02     2:4 Шенн (Крюг, Фолк) – 48:08     2:5 Перфетти (Моррисси) – 57:32    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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