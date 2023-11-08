Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два гола и передача Кайла Коннора принесли «Виннипег Джетс» победу над «Сент-Луис Блюз»

Сегодня, 8 ноября, «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Нил Пионк и Коул Перфетти, а также дублем отметился Кайл Коннор.

За «Сент-Луис» отличились Роберт Томас и Брэйден Шенн.

После 12 матчей «Виннипег» занимает седьмое место в Западной конференции с 14 очками. «Сент-Луис» расположился на десятом месте, набрав 11 очков в 11 матчах.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис» сыграет с «Аризоной Койотс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь