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Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Нью-Джерси». Победу в результативном матче одержали «лавины» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Тоффоли (Марино, Маклауд) – 03:43     1:1 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 15:50 (pp)     2:1 Колтон (Вуд, О'Коннор) – 22:25     2:2 Майер (Братт, Хэмилтон) – 31:04 (pp)     3:2 Вуд – 31:45 (sh)     3:3 Хэмилтон (Тоффоли, Палат) – 35:04 (pp)     4:3 Джохансен – 47:37     5:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 49:45     6:3 Рантанен – 58:33    

По голу в составе «Колорадо» забили Росс Колтон, Майлз Вуд, Райан Джохансен и Натан Маккиннон. Микко Рантанен оформил дубль голом в пустые ворота. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Голкипер «лавин» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 20 бросков. Отметим, что в середине второго периода удаление до конца матча получил форвард «Колорадо» Росс Колтон, ударивший клюшкой в лицо форварда «Дэвилз» Тимо Майера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» реабилитировался после разгромного поражения от «Вегаса» в прошлом матче со счётом 0:7.

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