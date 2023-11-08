Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Нью-Джерси». Победу в результативном матче одержали «лавины» со счётом 6:3.

По голу в составе «Колорадо» забили Росс Колтон, Майлз Вуд, Райан Джохансен и Натан Маккиннон. Микко Рантанен оформил дубль голом в пустые ворота. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Голкипер «лавин» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 20 бросков. Отметим, что в середине второго периода удаление до конца матча получил форвард «Колорадо» Росс Колтон, ударивший клюшкой в лицо форварда «Дэвилз» Тимо Майера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» реабилитировался после разгромного поражения от «Вегаса» в прошлом матче со счётом 0:7.