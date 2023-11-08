«Предвзятости не было». Судья Иванюк не согласился с Ротенбергом, критикующим арбитров КХЛ

Судья международной категории Александр Иванюк рассказал, как относится к критике Романа Ротенберга в адрес судей. После матча с «Авангардом» Ротенберг был недоволен работой лайнсменов, которые не смогли предотвратить удар Марка Вербы по лицу Ивана Зинченко в концовке драки между хоккеистами. За эту критику Ротенберг получил одноматчевую дисквалификацию.

«В регламенте записано, что ни тренеры, ни игроки не имеют право комментировать работу судей. Комиссия это рассматривает и налагает определенные санкции – штраф, выговор, дисквалификация. Роман Ротенберг критиковал судейство второй матч подряд, поэтому ему ещё дали дисквалификацию на одну игру, помимо штрафа.

Ротенберг по делу критиковал судей? Я считаю, что нет. Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что, когда игрок СКА упал на лёд, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать? Есть определённая методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове? В том моменте помощники сделали всё правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но в этом моменте никто не успеет среагировать», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».