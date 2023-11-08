«Барыс» объявил о заключении контракта с нападающим Даниилом Апальковым

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта с Даниилом Апальковым. Двустороннее соглашение будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2024 года).

«Апальков хоть и пропустил сезон, но не растерял своё мастерство. Всё в порядке у него и с характером. Даниил прилично проявил себя в чемпионате Казахстана, и мы решили просмотреть его в системе нашего клуба», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

В текущем сезоне Апальков, играя за «Сарыарку», принял участие в 16 матчах. 31-летний российский форвард записал на свой счёт 22 (11+11) результативных очка.

Напомним, ранее Апальков рассказал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре.