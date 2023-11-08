Тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Сибирью»: шестой гол мои нервные клетки сберёг

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3).

«Я не первый, не второй, и не третий тренер, который говорит, что зрителям такая игра нравится, а у тренеров – седые волосы после таких игр. Всё получалось, игра давалась, и большинство заработало, и дисциплина была хорошая. Расслабились, второй гол в конце второго периода дал воздух сопернику, но молодцы, что в третьем периоде не запаниковали, играли солидно. Шестой гол мои нервные клетки немного сберёг. Всех нас с победой.

Сергей Валерьевич [Мозякин] пришёл – и заработало большинство? Это всего лишь одна игра. Сегодня три из четырёх забили, сегодня срослось. В прошлый раз я говорил, что игра есть, но нет реализации. Надо смотреть вперёд. Как работали, так и работаем, стараемся и варианты улучшить, людей точечно менять. Если у Джонсона есть бросок с ходу, то его надо использовать. Вот сколько раз с ним разговаривали – начал им пользоваться и начал забивать. С Прессом разговаривали, что, если может он по синей линии кататься и уводить вратаря – надо пользоваться. У звена Зернова сегодня прорвало. Но это всего лишь одна игра. Надо двигаться вперёд и улучшать это.

Вопрос по физическому состоянию Набокова. Ему 20 лет, но играет матчи подряд. Как он себя чувствует? Ну он с прошлой серией из пяти матчей в ряд справился, и достойно справился. Эти три игры у нас все домашние и не через день, у нас есть время вздохнуть. Сегодня мы по броскам в створ проиграли, он был много в игре. Для меня главное, чтобы вратарь был психологически устойчив. Для меня это важно. Вспомните знаменитого вратаря Бориса Тортунова – у него всё с психологией было в порядке. Я на это в первую очередь смотрю.

У некоторых вызывает парадокс, как обещанные выходные дни у команды сочетаются с тяжёлыми тренировками с баллонами? Выходные были, они должны отдохнуть. Для всех слово «баллоны» пугающее. У меня баллоны – они не такие, как было, например, в «Динамо», знаю, бегали. Вообще не такие, совершенно другие. У них просто есть название «баллоны», есть ещё название «жилеты». Там нет супернагрузок. Там идёт работа над стартовой скоростью и мышечной массой. На предсезонке – над выносливостью, а сейчас – просто нужно держать мышцы в тонусе.

Почему до сих пор не играет Дронов? Ротация? Он не в ротации, у него повреждение. Он сегодня в первый раз вышел с неиграющим составом.

Как дела у Ди? Он вышел, но в поездку ближайшую мы его не возьмём, а будем готовить на домашние игры», — цитирует Разина пресс-служба «Магнитки».