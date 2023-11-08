«Куньлунь» не одерживает победы в основное время более двух месяцев

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Китайский клуб не одерживает победы в основное время более двух месяцев. Последний раз «Куньлунь Ред Стар» побеждал в основное время 6 сентября 2023 года в игре с минским «Динамо» (4:3). После этого у клуба было 23 поражения, две победы в овертайме, четыре — в серии буллитов.

После победы над московским «Динамо» «Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Куньлунь» отправится в гости к «Барысу» 10 ноября.

Напомним, «Куньлунь» впервые в истории КХЛ одержал победу над «Динамо».