Никита Гусев прокомментировал лидерство московского «Динамо» в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ) и оценил лидерство бело-голубых в КХЛ.

«Насколько было тяжело настраиваться на соперника, который идёт внизу турнирной таблицы? Мы хорошо были настроены. Считаю, неплохо играли, просто не реализовали свои моменты. Надо забивать, очень много бросаем, но не можем реализовать.

Какой отрезок матча стал переломным? Такого не было. В принципе, абсолютно равная игра. В каждом периоде были голевые возможности, надо было просто реализовывать. Мы не забиваем, поэтому такая игра получилась.

«Динамо» – лидер чемпионата, в чём секрет успеха? Это заслуга всей команды. Стараемся побеждать в каждом матче. Чего не хватает для более целостной игры? Повторюсь, надо забивать свои моменты.

Слежу ли за НХЛ, за Овечкиным? На данный момент у меня все мысли о «Динамо», — сказал Гусев в интервью Metaratings.ru.

После 28 игр «Динамо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 42 очка.