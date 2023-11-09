Защитник «Авангарда»: в играх с «Сибирью» показываю, что зря там на меня не рассчитывали

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, что начинал заниматься хоккеем в Новосибирске и считает принципиальными матчи с «Сибирью» в КХЛ.

«Я воспитанник новосибирского хоккея или академии «Авангард»? Даже не знаю. Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там. Но в родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам.

Матчи с «Сибирью» в КХЛ – дело принципа для меня. Я стараюсь в каждом матче с ними показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Гуляевым читайте на «Чемпионате»: