«Очень рад вернуться в НХЛ». Экс-голкипер СКА и «Сочи» — об игре за «Питтсбург»

Голкипер «Питтсбурга» Магнус Хелльберг поделился ожиданиями от возможного выхода в стартовом составе в матче с «Лос-Анджелесом» в ночь на 10 ноября. Это может быть первым матчем шведа в качестве стартового вратаря «Пингвинз». Основной вратарь «пингвинов» Тристан Джерри получил травму в матче с «Анахаймом» (2:0).

«Конечно, когда ты знаешь, что начинаешь игру в старте, это всегда приятно. Вместо того чтобы входить в матч в его середине. Это то, чего я хочу. Но, очевидно, мы не знаем, что происходит с Джарсом, поэтому посмотрим, что произойдёт.

Я начинал играть в НХЛ пять лет назад, были небольшие взлёты и падения, но получилось не совсем так, как я хотел. Итак, я пошёл другим путём и теперь снова здесь. Обычно люди поступают наоборот и заканчивают карьеру за границей. Но я доволен тем, как проходит моя карьера. Я очень рад вернуться сейчас в США.

Мне хочется вернуться к своему уровню и показать всем, на что я способен. Каждая возможность продемонстрировать себя, кто я как вратарь и кто я как личность, это всегда здорово. Поэтому я просто стараюсь жить настоящим моментом», — цитирует Хелльберга пресс-служба клуба.

Хелльберг выступал в КХЛ с 2017 по 2022 год. Шведский вратарь играл за СКА, «Сочи» и «Куньлунь».