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Новый спортивный директор «Адмирала» рассказал, как оказался в клубе КХЛ

Новый спортивный директор «Адмирала» рассказал, как оказался в клубе КХЛ
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал своё назначение на пост.

«С Леонидом Григорьевичем Тамбиевым мы хорошо и плодотворно вместе работали в Казахстане в «Сарыарке». Мы давно знакомы, знаем требования и пожелания друг друга, это 100%.

Работал в «Сарыарке», а чем занимался потом? На самом деле, я был не директором по хоккейным операциям (информация об этом указана на известном портале Eliteprospects. – Прим. «Чемпионата»), а занимал должность директора клуба. На мне была полностью селекционная работа в «Сарыарке». После ухода из клуба я работал спортивным директором в «Арлане» как раз до того момента, как поступило предложение из «Адмирала». К моему уходу отнеслись с сожалением, но с пониманием», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Житковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 10 ноября, в 12:00 мск.

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