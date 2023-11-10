Спортивный директор «Адмирала»: уверен, что Казахстан созрел для второй команды в КХЛ

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков заявил, что в Казахстане созданы условия для появления второй команды в КХЛ.

«Моя работа в «Сарыарке»? Наверное, назову её продуктивной: Кубок Петрова, золото чемпионата Казахстана и Кубок чемпионата Казахстана. В ВХЛ меня признали лучшим руководителем лиги по итогам сезона-2018/2019. Много ребят за это время перешли на уровень выше, что меня радует. Например, Метальников, Аноховский, Ибатуллин и Махановский, которые сейчас представляют «Адмирал», как раз играли в «Сарыарке» в период моей работы в клубе.

Созрел ли Казахстан для второй команды в КХЛ? Я уверен в этом. Назову Алма-Аты. Город, ледовая арена, инфраструктура находятся на высшем уровне», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Житковым читайте на «Чемпионате»: