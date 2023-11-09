Форвард ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о личном совете от Сергея Фёдорова

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, какой личный совет дал ему главный тренер армейского клуба Сергей Фёдоров.

«Если ты владеешь шайбой, то тебе не придётся играть в обороне. У меня хромала игра без шайбы, особенно в своей и средней зоне. Мне всё объяснили, надеюсь, сейчас лучше. Ещё нужно двигаться и мыслить намного быстрее, потому что хоккей меняется. Нужно быстрее соображать», – сказал Полтапов в интервью Metaratings.ru.

В текущем регулярном сезоне 20-летний Полтапов сыграл 19 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков с восемью минутами штрафа.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал нестабильную игру СКА и ЦСКА в текущем сезоне.