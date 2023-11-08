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Сорокин покинул топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии theScore, Шестёркин — 5-й

Сорокин покинул топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии theScore, Шестёркин — 5-й
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Журналист Шон О'Лири в статье на сайте theScore представил обновлённый топ-5 претендентов на «Везина Трофи», приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин покинул рейтинг, хотя в начале сезона он занимал первое место. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин остался на пятом месте, как и на старте регулярки.

«Статистика Шестёркина не такая блестящая, как у других игроков в этом списке, но два аномальных старта из восьми сказались на его рейтинге. Тем не менее он делит второе место в лиге по количеству побед и сыграл важную роль в сильном старте «Рейнджерс». Многое указывает на то, что его показатели будут расти по ходу сезона», — сказано в статье.

Топ-5 претендентов на «Везина Трофи» на данный момент выглядит так:

1. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс» (рейтинг в начале сезона — без рейтинга);
2. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» (без рейтинга);
3. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» (2);
4. Эдин Хилл, «Вегас Голден Найтс» (без рейтинга);
5. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (5).

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