ESPN спрогнозировал количество голов Александра Овечкина в текущем сезоне

Журналист ESPN Грег Вышински в своей статье предположил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне забросит менее 30 шайб.

«Прогноз: Алекс Овечкин забьёт меньше 30 голов. Звезда «Вашингтон Кэпиталз» начал сезон, уступая рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 72 гола. После 10 игр в этом сезоне он отстаёт от Великого на… 70 голов.

Два гола Овечкина в его первых 10 матчах нетипичны, но не являются чем-то неслыханным за всю его звёздную карьеру. Ему потребовалось 12 игр, чтобы забить свой третий гол в сезоне-2008/2009. К концу сезона он забил 56 голов в 79 играх, что стало вторым по величине результатом в его карьере.

Нападение «Кэпиталз» в целом с самого начала было умирающим — предпоследнее место в НХЛ со средним показателем в 1,90 гола за игру в первых 10 матчах.

Овечкин вероятно, превзойдёт свои прогнозируемые 16 голов в этом сезоне и вскоре вновь отправится за рекордом Гретцки», — написал Вышински.