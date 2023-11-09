Билялетдинов рассказал, почему Евгений Свечников пропустил матч с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Лады» (2:3) в Тольятти рассказал, почему нападающий казанцев Евгений Свечников пропустил матч.

«Не додавили во втором периоде? Надо понимать, что соперник тоже играет правильно, с большой отдачей. В третьем периоде не должны были допустить этих глупостей, нужно было довести игру до победного конца. Изменения по сравнению с предыдущим матчем были. Мы начали неплохо, держали игру, атаковали. Не хотел ли снять вратаря раньше? Думал об этом, но считаю, что сделал всё правильно. Убедился в этом позже. Свечников и Дыняк? С ними всё нормально, это ротация», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.