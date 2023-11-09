Браташ: Шумаков возродился под моим руководством? Я-то здесь при чём? Это всё он

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победы над «Ак Барсом» (3:2) оценил игру нападающего клуба Сергея Шумакова.

«Можно ли сказать, что Шумаков пережил возрождение под моим руководством? Ни в коем случае, я-то здесь при чём? Это всё он. Он молодец, радуемся за него все вместе. Не хочу забирать заслуги ребят себе. Поверил бы два месяца назад, что сегодня будем играть с «Ак Барсом» за лидерство на Востоке? Нет, конечно. Самоотдача бешеная? Здесь с вами согласен. Ребятам благодарен. Спасибо вам за добрые слова. Как будем играть со «Спартаком»? Завтра сядем и будем голову ломать, как нам с ними бороться (улыбается)», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.