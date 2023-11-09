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Браташ: за счёт чего «Лада» обыгрывает ЦСКА и «Ак Барс»? Везёт просто

Браташ: за счёт чего «Лада» обыгрывает ЦСКА и «Ак Барс»? Везёт просто
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил победу над «Ак Барсом» (3:2) и ответил, за счёт чего удаётся побеждать в играх с фаворитами.

«Очень рады, когда удаётся победить. Основные составляющие победы — игра вратаря и спецбригад. Огромное спасибо помощникам, которые готовят эти бригады. Ну и повезло, как всегда. За счёт чего обыгрываем фаворитов, как «Ак Барс» и ЦСКА? Везёт просто (улыбается). Непростое ремесло? Правильно. Мы ничего особенного не делаем, просто работаем. Конечно, держали в уме предыдущую игру с «Ак Барсом», мы готовимся к каждой игре. Может, поэтому и везёт», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.

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