Жафяров: потихоньку ко мне приходит уверенность. Думаю, всё будет нормально

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров прокомментировал поражение от «Лады» (2:3) и оценил свою игру.

«Почему проиграли? Это хоккей, это игра. К сожалению, пропустили ненужные голы. Времени расстраиваться нет, будем готовиться к следующим играм. Будем злее. Ключевой момент? Нет такого, вся игра ключевая. Где-то не хватило голов. Плохо сыграли. Держали ли в уме предыдущий матч с «Ладой»? Нет, все игры сразу забываем, двигаемся дальше. Потихоньку ко мне приходит уверенность. Думаю, всё будет нормально. Работаю, стараюсь. В чём надо прибавлять «Ак Барсу»? Во всём по чуть-чуть, раз проиграли сегодня. Надо всё корректировать в лучшую сторону», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.