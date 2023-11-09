Шумаков — о шести голах в восьми матчах: в «Ладе» мне доверяют, у меня развязаны руки

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков после победы над «Ак Барсом» (3:2) рассказал о своей результативной игре.

«Мой гол? Поборолись за шайбу в углу, подняли наверх. Поехал по классике закрывать вратаря, получилось клюшку подставить. Шесть голов в восьми матчах? Мне здесь доверяют, руки развязаны. Забил один гол, и дальше как-то само собой всё идёт. Есть куда расти. Атмосфера на трибунах? Сегодня вообще по кайфу. Стадион гнал вперёд, в третьем периоде особенно. Это придаёт уверенность, от этого идут голы. «Спартак»? Пока не знаем, что это за команда. Будем готовиться к нему, разберём и выберем тактику», — сказал Шумаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.