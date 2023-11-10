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Шумаков: «Лада» обыгрывает топ-команды, поэтому тоже считается топ-командой

Шумаков: «Лада» обыгрывает топ-команды, поэтому тоже считается топ-командой
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Нападающий «Лады» Сергей Шумаков после победы над «Ак Барсом» (3:2) рассказал о причинах успешной игры с фаворитами КХЛ.

«Мог ли представить, что сегодня «Лада» будет играть с «Ак Барсом» за лидерство на Востоке? У каждой команды должен быть менталитет побеждать в каждой игре. Мы обыгрываем топ-команды, поэтому, наверное, тоже считаемся топ-командой. Может ли «Лада» выступать в качестве фаворита? Это не нам решать. Есть эксперты для этого, а мы просто делаем свою работу», — сказал Шумаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.

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