Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Оскар Сундквист и Роберт Томас. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.
У гостей забил Лоусон Круз с передач Клейтона Келлера и Ника Шмальца.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Сундквист (Бле, Врана) – 02:16 1:1 Круз (Келлер, Шмальц) – 15:44 (pp) 2:1 Томас (Бучневич, Крюг) – 26:00
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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