Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Оскар Сундквист и Роберт Томас. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей забил Лоусон Круз с передач Клейтона Келлера и Ника Шмальца.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).