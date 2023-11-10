Дубль Хрипунова помог «Автомобилисту» взять реванш у «Амура» за вчерашнее поражение

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали уральцы со счётом 3:2.

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Победный гол на счету Стефана Да Косты. За «Амур» голы забивали Ян Дрозг и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали Дмитрий Лозебников и Владимир Галкин.

«Автомобилист» взял реванш за крупное поражение во вчерашнем матче со счётом 1:5. Следующие два матча екатеринбургский клуб проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября. «Амур» 12 ноября примет на своей площадке нижегородское «Торпедо».