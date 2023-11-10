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Дубль Хрипунова помог «Автомобилисту» взять реванш у «Амура» за вчерашнее поражение

Дубль Хрипунова помог «Автомобилисту» взять реванш у «Амура» за вчерашнее поражение
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали уральцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Хрипунов (Трямкин, Валк) – 04:37 (5x5)     1:1 Слепец (Кулик, Гиздатуллин) – 30:30 (5x5)     1:2 Хрипунов (Мэйсек, Воробьёв) – 36:22 (5x5)     2:2 Дрозг (Брынцев, Шевченко) – 39:19 (5x5)     2:3 Да Коста (Воробьёв, Блэкер) – 47:02 (5x5)    

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Победный гол на счету Стефана Да Косты. За «Амур» голы забивали Ян Дрозг и Кирилл Слепец. Ворота команд защищали Дмитрий Лозебников и Владимир Галкин.

«Автомобилист» взял реванш за крупное поражение во вчерашнем матче со счётом 1:5. Следующие два матча екатеринбургский клуб проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября. «Амур» 12 ноября примет на своей площадке нижегородское «Торпедо».

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