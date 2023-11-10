Дубль Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Сочи» в матче КХЛ
Поделиться
В Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» нанесло второе поражение за два дня «Сочи» (6:2).
Шайбами в составе хозяев отметились дважды Сэм Энас, а также Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли и Егор Игнатенко. У южан отличились Глеб Корягин и Артур Тянулин.
Это поражение стало уже шестым подряд для команды Дмитрия Кокорева.
Команда Дмитрия Квартальнова набирает 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минчане примут 12 ноября московское «Динамо». «Сочи» остаётся с 26 очками и идёт девятым. В ближайшей игре «леопарды» сыграют 13 ноября дома с подмосковным «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Основин (Кодола) – 12:24 (5x5) 2:0 Бориков – 17:43 (5x5) 3:0 Меркли (Пинчук, Энас) – 23:14 (5x4) 4:0 Энас (Хэмилтон, Меркли) – 24:54 (5x4) 4:1 Корягин (Мичков, Тянулин) – 27:03 (5x5) 4:2 Тянулин (Ибрагимов, Третьяк) – 30:11 (5x5) 5:2 Энас (Кодола, Хэмилтон) – 31:19 (5x5) 6:2 Игнатенко (Ковгореня, Дерябин) – 41:35 (5x5)
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
21:33
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:24
-
19:59
-
19:42
-
19:27
-
19:15
-
19:01
-
18:47
-
18:34
-
18:27
-
18:07
-
18:00
-
17:37
-
17:13
-
16:47
-
16:34
-
16:24
-
16:13
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
14:53
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:12
Партнерский контент