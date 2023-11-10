Дубль Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Сочи» в матче КХЛ

В Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» нанесло второе поражение за два дня «Сочи» (6:2).

Шайбами в составе хозяев отметились дважды Сэм Энас, а также Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли и Егор Игнатенко. У южан отличились Глеб Корягин и Артур Тянулин.

Это поражение стало уже шестым подряд для команды Дмитрия Кокорева.

Команда Дмитрия Квартальнова набирает 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минчане примут 12 ноября московское «Динамо». «Сочи» остаётся с 26 очками и идёт девятым. В ближайшей игре «леопарды» сыграют 13 ноября дома с подмосковным «Витязем».