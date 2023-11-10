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Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
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Дубль Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Сочи» в матче КХЛ

Дубль Энаса помог минскому «Динамо» уверенно обыграть «Сочи» в матче КХЛ
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В Минске (Беларусь) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» нанесло второе поражение за два дня «Сочи» (6:2).

Шайбами в составе хозяев отметились дважды Сэм Энас, а также Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли и Егор Игнатенко. У южан отличились Глеб Корягин и Артур Тянулин.

Это поражение стало уже шестым подряд для команды Дмитрия Кокорева.

Команда Дмитрия Квартальнова набирает 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче минчане примут 12 ноября московское «Динамо». «Сочи» остаётся с 26 очками и идёт девятым. В ближайшей игре «леопарды» сыграют 13 ноября дома с подмосковным «Витязем».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Основин (Кодола) – 12:24 (5x5)     2:0 Бориков – 17:43 (5x5)     3:0 Меркли (Пинчук, Энас) – 23:14 (5x4)     4:0 Энас (Хэмилтон, Меркли) – 24:54 (5x4)     4:1 Корягин (Мичков, Тянулин) – 27:03 (5x5)     4:2 Тянулин (Ибрагимов, Третьяк) – 30:11 (5x5)     5:2 Энас (Кодола, Хэмилтон) – 31:19 (5x5)     6:2 Игнатенко (Ковгореня, Дерябин) – 41:35 (5x5)    
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