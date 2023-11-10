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Игрок «Северстали» получил штраф до конца игры за удар соперника клюшкой наотмашь по лицу

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Витязь» добыл тяжёлую победу над череповецкой «Северсталью» (5:3).

Помимо обоюдоострой игры, матч запомнился скандальным инцидентом в конце третьего периода при счёте 4:3. Нападающий гостей Иван Подшивалов после борьбы с защитником «Витязя» Джереми Роем возле ворот соперников ударил своего визави клюшкой наотмашь по лицу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам произошедшего Подшивалов получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Помимо грязного приёма, в этом матче Иван отметился заброшенной шайбой, которая случилась всего за 19 секунд игрового времени до инцидента с Роем.